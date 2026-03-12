Marco De Vincenzo lascia Etro | l’addio dopo l’ultima sfilata alla Milano Fashion Week

Marco De Vincenzo ha annunciato il suo addio a Etro, pochi giorni dopo aver concluso l’ultima sfilata alla Milano Fashion Week. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine di un periodo di collaborazione tra lo stilista e il brand. La notizia circolava da tempo tra gli addetti ai lavori, ormai considerata imminente da mesi.

Era una notizia già nell'aria da molti mesi tra gli addetti ai lavori, un'indiscrezione insistente che nei corridoi del fashion system attendeva solo i crismi dell'ufficialità. Ora la conferma è arrivata: le strade di Etro e di Marco De Vincenzo si separano ufficialmente, e l'addio si consuma subito dopo l'ultima sfilata dedicata alla collezione donna, presentata in passerella durante la recente Milano Fashion Week di febbraio. Attraverso una nota ufficiale, la storica maison fondata nel 1968 ha comunicato la conclusione della collaborazione con il designer, specificando che la decisione è maturata di comune accordo e si inserisce in una nuova, imminente fase strategica per il brand.

