La mia vita è insopportabile da quando è iniziata la guerra contro l’Ucraina | dissidente russa 80enne si suicida a Mosca

Un'anziana donna russa di 80 anni si è tolta la vita a Mosca, lasciando un messaggio in cui esprimeva vergogna e disperazione per la guerra in Ucraina. La donna aveva scritto un ultimo messaggio, chiedendo perdono e dichiarando di non riuscire più a sopportare la situazione. La sua morte ha attirato l'attenzione su come il conflitto abbia colpito anche persone di età avanzata, portando a gesti estremi. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sofferenze legate al conflitto.

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