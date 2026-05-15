La mia vita è insopportabile da quando è iniziata la guerra contro l’Ucraina | dissidente russa 80enne si suicida a Mosca
Un'anziana donna russa di 80 anni si è tolta la vita a Mosca, lasciando un messaggio in cui esprimeva vergogna e disperazione per la guerra in Ucraina. La donna aveva scritto un ultimo messaggio, chiedendo perdono e dichiarando di non riuscire più a sopportare la situazione. La sua morte ha attirato l'attenzione su come il conflitto abbia colpito anche persone di età avanzata, portando a gesti estremi. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sofferenze legate al conflitto.
“Mi vergogno, ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi”. Un messaggio d’addio, indignato per una guerra che non riesce più a sopportare. Nina Litvinova, una dissidente ottantenne russa nipote di un ministro degli Esteri sovietico dell’era staliniana, si è suicidata all’età di 80 anni a Mosca lasciando un biglietto in cui accusa il potere per l’invasione dell’ Ucraina e la repressione degli oppositori, secondo quanto riferisce la testata Moscow Times citando una parente. Il corpo senza vita della donna è stato trovato mercoledì in una strada della capitale russa, secondo fonti di polizia citate dall’agenzia Ria Novosti. “Secondo le informazioni preliminari, Nina Litvinova si è suicidata lasciando un biglietto d’addio”, ha dichiarato la fonte dell’agenzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Posso dire di aver imparato cosa significa far fatica .. il tema del trovarti di fronte ad uno scenario , in #Ucraina,che ci ha riportato indietro mai avrei pensato di raccontarlo nella mia vita @martaserafini a @tagadala7 #tagada #tagadala7 x.com
Gli episodi di aggressione e discriminazione contro persone con bandiere ucraine durante le celebrazioni odierne sono assolutamente inaccettabili. La bandiera ucraina è oggi simbolo della lotta per la libertà, l’indipendenza, la democrazia e la vita umana — - Facebook facebook
Quali due erbe rendono la tua vita felice? TRE, se proprio devi. Spiegazioni sul perché, per favore!! reddit
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