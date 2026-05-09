Una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina è entrata in vigore, ma sono continuate le tensioni e le accuse reciproche. La capitale russa ha visto l'inizio delle celebrazioni per il Giorno della Vittoria con una parata, mentre a Kiev si segnalano un attacco con un missile Iskander-M e 43 droni nella notte, nonostante il cessate il fuoco concordato con l’intermediazione degli Stati Uniti.

Kiev accusa Mosca di aver attaccato l’Ucraina nella notte nonostante la tregua del 9-11 maggio. Intanto a Mosca è iniziata la parata del Giorno della Vittoria, con Putin impegnato in incontri bilaterali. Il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina parte già tra accuse e tensioni. L'esempio dei soldati sovietici che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo, oggi "ispira i soldati che svolgono il loro dovere nell'operazione militare speciale" in Ucraina e "resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della Nato". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando durante la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. A Mosca iniziata la parata per il giorno della vittoria

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