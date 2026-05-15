Vite inghiottite dall’oceano La prof la figlia e gli amici Una passione per gli abissi

Roma, 15 maggio 2026 – Le acque cristalline dell’atollo di Vaavu sono state teatro di una tragedia che ha coinvolto una docente, sua figlia e alcuni amici durante un’immersione subacquea. Tutti sono scomparsi mentre esploravano le profondità marine, portando alla scoperta dei loro corpi senza vita da parte delle squadre di soccorso. La zona, nota per la bellezza delle sue acque, si è trasformata in scena di un evento tragico che ha sconvolto la comunità locale.

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