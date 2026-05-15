Vite inghiottite dall’oceano La prof la figlia e gli amici Una passione per gli abissi
Roma, 15 maggio 2026 – Le acque cristalline dell’atollo di Vaavu sono state teatro di una tragedia che ha coinvolto una docente, sua figlia e alcuni amici durante un’immersione subacquea. Tutti sono scomparsi mentre esploravano le profondità marine, portando alla scoperta dei loro corpi senza vita da parte delle squadre di soccorso. La zona, nota per la bellezza delle sue acque, si è trasformata in scena di un evento tragico che ha sconvolto la comunità locale.
Roma, 15 maggio 2026 – Le acque cristalline dell’atollo di Vaavu, note per la bellezza mozzafiato delle loro grotte coralline, hanno “preso” i corpi di cinque connazionali legati tra loro da un filo rosso che intrecciava inestricabilmente vita accademica, amore per il mare e la ricerca di una nuova libertà professionale. Al centro di questo dramma si staglia il dipartimento Distav dell’Università di Genova. Qui lavoravano due delle vittime, colonne portanti di un team di ricerca che faceva del monitoraggio ambientale una missione di vita. Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, tra le persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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