Da Milano a Monza dove sarà la nuova casa del Museo del Fumetto

Il Museo del Fumetto potrebbe trasferirsi da Milano a Monza. La proposta prevede di stabilire la nuova sede proprio nel capoluogo brianzolo, spostando così la presenza del museo nella città vicino a Milano. La decisione viene valutata in questi giorni e non ci sono ancora conferme definitive. La scelta è stata annunciata senza specificare quale edificio ospiterà la collezione.

Da Milano a Monza. La nuova casa del museo del Fumetto potrebbe essere proprio nel capoluogo brianzolo. Dopo la chiusura definitiva dello storico WOW Spazio Fumetto di viale Campania a Milano, avvenuta nel giugno 2025, il museo ha trovato una nuova sede. La Fondazione Franco Fossati ha scelto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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