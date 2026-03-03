Mps Passera | Quando ci sarà qualcosa da commentare lo faremo

Durante il 130mo Consiglio Nazionale Fabi a Milano, il banchiere ed ex ministro Corrado Passera è stato avvicinato dai cronisti. Rispondendo a una domanda su Mps, ha affermato che, quando ci saranno novità da commentare, lo farà. Passera si è limitato a questa battuta, senza aggiungere dettagli o commenti ulteriori sulla situazione della banca.

Mps? "Quando ci sarà qualcosa da commentare la commenteremo". Così il banchiere ed ex ministro Corrado Passera, si limita a rispondere ai cronisti a margine, in arrivo al 130mo Consiglio Nazionale Fabi a Milano. Nessun commento quindi alla domanda su Mps e sulla composizione della short list di 20 nomi per il rinnovo del board della banca senese. Passera è nella lista di 30 nomi che dovrà essere ristretta a 20. Nelle prossime ore, tra oggi e domani, dovrebbe decidere il consiglio sulla formazione della lista corta. Il termine di presentazione è il 5 marzo e le indiscrezioni di stampa che si susseguono da giorni parlano di una incertezza che ci sarebbe su un nome di primo piano come quello dello stesso Ceo di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio.