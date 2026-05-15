Primogenito si prepara a essere uno dei protagonisti emergenti nel panorama musicale italiano, con ambizioni che includono anche il Festival di Sanremo nel 2027. Le sue canzoni affrontano temi sociali con un approccio diretto e autentico, unendo testi sinceri a sonorità che richiamano la musica italiana degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Tra le sue influenze, si contano artisti come Nayt e 18K, mentre il suo stile si distingue per un mix tra analisi critica e introspezione.

Primogenito è uno dei nomi su cui puntare per il 2027, Festival di Sanremo incluso. Canzoni che rispecchiano una analisi della società, in maniera lucida e sincera, ma anche intimiste con un sound che riflette la tradizione culturale italiana degli anni 60, 70 e 80. C’è un po’ di Lucio Battisi, ma anche della freschezza dei 22 anni. Sincero, diretto, ruvido. Dopo essersi esibito al Concerto del Pimo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, Primogenito sarà ospite al Miami 2026 a Milano sabato 24 maggio e si esibirà al Monk di Roma l’8 ottobre. Abbiamo incontrato il nuovo cantautore della scena italiana che ha pubblicato il suo primo Ep “Affogare in acque amiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mente sta al cuore come la pancia sta al cu*o. Il rap oggi è un gioco a chi ce l’ha un po’ più grosso, ma salvo Nayt e 18K”: parla Primogenito, l’asso su cui puntare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAURA: LOLLO CADE E PERDE LA MEMORIA E NON RICONOSCE PIÙ LO SNACK CLUB

Sullo stesso argomento

Anguissa, un po’ di luce in fondo al tunnel. Sta meglio, giocherà oggi contro il Giugliano?Il Corrmezz: punta alla convocazione per la trasferta di Verona, sarà monitorato con cautela nelle risposte che darà alle sollecitazioni per il...

Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato»Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà… Calciomercato Juve, futuro già...