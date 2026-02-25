Anguissa un po’ di luce in fondo al tunnel Sta meglio giocherà oggi contro il Giugliano?

Anguissa ha recuperato dopo un infortunio e la sua condizione è migliorata grazie a un intenso lavoro in palestra. La causa è un problema muscolare che lo aveva messo fuori gioco per settimane. Il giocatore si è allenato con il gruppo e si aspetta che possa scendere in campo nella partita contro il Giugliano. I tifosi sperano di vederlo in azione e di poter contare su di lui per il match.

© Ilnapolista.it - Anguissa, un po’ di luce in fondo al tunnel. Sta meglio, giocherà oggi contro il Giugliano?

Anguissa, se n’erano perse le tracce. Rivederlo ieri in allenamento è stato come un tuffo nel passato. Riuscirà a essere convocato per la partita di Verona (in programma sabato alle 18)? Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Un po’ di luce in fondo al tunnel si vede, De Bruyne vuole esserci contro il Torino e Frank Zambo Anguissa lavora con i suoi compagni, riassapora il campo senza lavorare a parte, immerso tra i pensieri di un infortunio che è diventato più lungo delle previsioni iniziali a causa del problema alla schiena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Samb, non si vede luce in fondo al tunnelLa squadra Samb ha subito una nuova sconfitta, e la situazione in classifica si fa sempre più difficile. Aziende calzaturiere al Micam: "Segnali in controtendenza. C’è luce in fondo al tunnel"Le aziende calzaturiere presenti al Micam hanno mostrato segnali di ripresa, grazie a un aumento delle esportazioni e a nuove linee di credito. Temi più discussi: Rrahmani, Lukaku, De Bruyne, Anguissa: tutti lesioni di alto grado che nel calcio non sono così frequenti (Repubblica) KDB è finito addirittura sotto ai ferri, come Di Lorenzo (operato al piede), Neres (caviglia ko) e Gilmour. https://www.ilnapolista.it/2026/02/rra; Salvione: Per Anguissa e De Bruyne si intravede la luce in fondo al tunnel; Napoli, le ultime in vista dell'Atalanta: McTominay ancora fuori; Coppa d'Africa, in 28 lasceranno la Serie A: club in ansia (non solo per le assenze). Anguissa, un po’ di luce in fondo al tunnel. Sta meglio, giocherà oggi contro il Giugliano?Anguissa punta alla convocazione per la trasferta di Verona, sarà monitorato con cautela nelle risposte che darà alle sollecitazioni ... ilnapolista.it Napoli, Anguissa rassicura Conte sulle sue condizioni di salute: arriva la convocazione contro il Verona?Dopo oltre tre mesi di stop, il percorso di rientro di Zambo Anguissa è stato tutt’altro che lineare. Il centrocampista del Napoli era finito ai box a ... dailynews24.it #Anguissa vede la luce in fondo al tunnel, dubbi su #McTominay: le ultime - Sky x.com Finalmente Anguissa vede la luce in fondo al tunnel Mentre per Scott i tempi di recupero potrebbero allungarsi Link nel primo commento - facebook.com facebook