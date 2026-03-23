Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Fiorentina, Vanoli analizza: «Stasera motivazione, voglia di migliorarci: abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare.» Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. Tutti i dettagli Manchester City, trionfo in League Cup: battuto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato»

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito»

Greggio non ha dubbi: «La cura di Spalletti si nota. La squadra non molla mai. Alla Juve sta mancando questo»Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social.

Altri aggiornamenti su Inter Kolarov non ha dubbi Ci sta...

Temi più discussi: Chivu squalificato, Kolarov no: Inter, in panchina a Firenze si siederà il serbo; Inter-Atalanta, Chivu espulso dopo il goal del pareggio: succede di tutto nel finale; Mi hai preso, giuro su mia madre, Kolarov-Djimsiti rissa sfiorata: Inter-Atalanta, show Bordocam; Furia Inter al termine della partita con l'Atalanta: Chivu espulso da Manganiello, Kolarov e Djimsiti quasi alle mani.

Kolarov (DAZN): Pareggiare con questa Fiorentina non è scontatoAleksandar Kolarov, vice di Chivu, ha commentato così a DAZN il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina: Per noi i 3 punti erano fondamentali però va dato merito anche ... firenzeviola.it

Kolarov (s.stampa): A Firenze non è mai facile giocare, loro hanno reagito bene al golAleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Franchi con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: Sta subentrando un po' ... firenzeviola.it

Subito Inter: Pio Esposito porta in avanti i nerazzurri con un colpo di testa su assist di Barella. 1-0 al Franchi facebook

Psicodramma Inter: è evidente che la paura sia presente nella testa; è evidente che dipenda da Calhanoglu e Lautaro; è altrettanto evidente che anche stasera le manca un rigore decisivo Live da Firenze: #FiorentinaInter x.com