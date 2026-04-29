Nel nome di Chiara per abbattere i tabù sul cancro | torna il podcast che guarda in faccia la malattia

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuta la presentazione della seconda stagione del podcast “Una Zebra in Corsia” presso il Prime center dello Ior a San Cristoforo di Cesena. Il progetto mira a favorire un racconto più aperto e accessibile della malattia oncologica, affrontando i tabù legati al cancro. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale dedicato alla lotta contro il cancro, coinvolgendo rappresentanti del settore sanitario e della comunicazione.

Oggi, mercoledì, presso il Prime center dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) a San Cristoforo di Cesena, è stata presentata la seconda stagione del podcast “Una Zebra in Corsia”, progetto nato per contribuire a un racconto più aperto, consapevole e accessibile della malattia oncologica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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