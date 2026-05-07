Dopo mesi di impegni intensi e scadenze da rispettare, molti si ritrovano a sentirsi stanchi e spaesati nel momento in cui finalmente possono riposare. Questa sensazione può manifestarsi come un crollo improvviso di energia o di motivazione, anche quando si cerca di godersi un periodo di relax. Alcuni studi indicano che questa reazione potrebbe essere collegata a uno stress accumulato che si manifesta nel momento in cui si interrompe la routine lavorativa.

È un classico: si passano mesi a correre per rispettare scadenze, call e impegni, sognando il momento in cui si potrà finalmente chiudere il laptop per le meritate vacanze e il primo giorno di ferie, invece di sorseggiare un cocktail in spiaggia, ci si ritrova a letto con il termometro sotto l’ascella o un’emicrania lancinante. Ecco, spesso questo fenomeno, non è sfortuna. È, invece, la Leisure Sickness, la “malattia del tempo libero”. Vacanze finite? Sette consigli per un rientro al lavoro senza stress X La malattia del tempo libero: perché il relax a volte “fa peggio”. C’è un’ironia sottile, quasi crudele, nel modo in cui il corpo umano gestisce il riposo: nel momento in cui ci si concede finalmente di fermarsi, l’organismo sembra decidere di guastarsi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché dopo mesi di lavoro frenetico il corpo cede proprio nel momento del riposo? Esiste una "malattia del tempo libero", segnale di stress accumulato

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