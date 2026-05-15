La magia dei ’Bamberger Symphoniker’

Domani sera il Teatro Municipale Valli ospiterà i Bamberger Symphoniker, con in programma un concerto alle 20,30. La serata sarà condotta dal direttore d’orchestra Manfred Honeck, mentre il violino solista sarà interpretato da Julia Fischer. L’orchestra tedesca si esibirà in un appuntamento che coinvolge appassionati di musica classica e pubblico locale, offrendo un’occasione per ascoltare un ensemble di riconosciuto livello internazionale.

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