La magia dei ’Bamberger Symphoniker’
Domani sera il Teatro Municipale Valli ospiterà i Bamberger Symphoniker, con in programma un concerto alle 20,30. La serata sarà condotta dal direttore d’orchestra Manfred Honeck, mentre il violino solista sarà interpretato da Julia Fischer. L’orchestra tedesca si esibirà in un appuntamento che coinvolge appassionati di musica classica e pubblico locale, offrendo un’occasione per ascoltare un ensemble di riconosciuto livello internazionale.
Il Teatro Municipale Valli – domani alle 20,30 – accoglie i Bamberger Symphoniker, diretti da Manfred Honeck con Julia Fischer al violino solista. L’orchestra arriva a Reggio portando un pezzo di storia del Novecento europeo: i Bamberger Symphoniker nascono nel 1946 dall’incontro, nella cittadina bavarese, fra ex membri dell’Orchestra Filarmonica Tedesca di Praga e altri musicisti dispersi dalla guerra, e per via praghese discendono da una tradizione che risale fino a Mahler e a Mozart. Direttore principale è, dal 2016, Jakub Hruša. Lavorano stabilmente anche i direttori onorari Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach e Manfred Honeck, che li dirige in questa serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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