torna primavera da vienna al rossetti atmosfere viennesi con i wiener symphoniker

Dal 27 al 29 marzo si terrà al Politeama Rossetti la seconda edizione di Primavera da Vienna, un festival dedicato alle atmosfere viennesi. Durante l’evento, i Wiener Symphoniker sono protagonisti di una residenza primaverile a Trieste, portando sul palcoscenico diverse esibizioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento musicale di rilievo nel calendario della città.

Con la seconda edizione di Primavera da Vienna - il festival che avrà luogo al Politeama Rossetti dal 27 al 29 marzo - i Wiener Symphoniker proseguono la loro fortunata residenza primaverile a Trieste. Dopo il debutto molto apprezzato dello scorso anno, il festival si è già affermato come appuntamento fisso nel calendario concertistico internazionale e attira nuovamente un pubblico proveniente da tutta Europa. Tre concerti al Politeama Rossetti e la particolare atmosfera della città renderanno anche nel 2026 “Primavera da Vienna” un appuntamento culturale di spicco nell’area Alpi-Danubio-Adriatico. “Dopo il grande successo della prima edizione, era chiaro per noi che volevamo proseguire su questa strada. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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