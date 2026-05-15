La Lucciolata ai nastri di partenza anche un gadget speciale per questa edizione numero 45

La 45ª edizione della “Lucciolata” si svolgerà dal 21 maggio al 7 giugno nella Parrocchia Sacra Famiglia del Pascolo di Calolziocorte. Per questa edizione, è previsto un gadget speciale, che accompagnerà l’evento. La manifestazione, giunta alla sua quarta metà secolo, coinvolge la comunità locale e si svolge ogni anno nello stesso periodo. La parrocchia ha comunicato le date e i dettagli dell’organizzazione attraverso i canali ufficiali.

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