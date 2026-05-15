La Libia spara alle Ong in mare e l'Italia aggiusta le sue navi a domicilio | la denuncia di Sea Watch

La nave di Sea-Watch è arrivata a Brindisi con 166 migranti a bordo, dopo essere stata soccorsa in mare. La ONG denuncia che le autorità libiche hanno aperto il fuoco contro le loro imbarcazioni durante le operazioni di salvataggio. La situazione ha portato all'intervento delle forze italiane, che hanno riparato le navi presso il porto. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra ONG e autorità libiche, con episodi di spari segnalati nel corso delle operazioni di salvataggio in mare.

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