La lettera di Alessia prima della scomparsa | Mamma e papà vi porterò sempre con me

Da dayitalianews.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera scritta da Alessia prima della sua scomparsa è stata resa pubblica, rivelando alcune delle sue ultime parole indirizzate ai genitori e ai familiari. Nel testo, Alessia afferma che porterà sempre con sé mamma e papà e si rivolge a Giulia, Cristian e Vincenzo, menzionando litigi e desideri di condividere momenti con Vincenzo. La comunicazione fornisce un'idea delle emozioni e dei pensieri dell'individuo prima della sua scomparsa.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS “Giulia, Cristian, litigavamo sempre ma vi voglio tanto bene, Vincenzo, avrei voluto dormire più spesso con te. Mamma, tu hai lottato sempre con me, avendo una grande forza. Papà, volevo sempre la mamma, ma nei momenti di fragilità sei e resterai sempre il mio papà”. Lo ha scritto in una lettera Alessia La Rosa consegnata ai genitori poco prima della sua scomparsa. Il testo è stato letto dal maestro di ballo della bimba, Giuseppe Di Michele, a conclusione del funerale in Cattedrale. “Alle mie compagne di danza voglio dire: continuerò da lassù a sculettare per voi – ha scritto – al mio maestro, al quale credo di aver detto più parolacce che a tutta Palermo, oggi dico: vai a cercare tutte le cose che ti ho nascosto nella scuola di ballo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - La lettera di Alessia prima della scomparsa: “Mamma e papà, vi porterò sempre con me”
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