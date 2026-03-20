Una folla numerosa composta da cittadini, autorità e rappresentanti dell’associazionismo ha preso parte all’evento di addio di monsignor Sorrentino, che ha rivolto un saluto ai presenti dichiarando:

Una gran folla - cittadini, autorità, rappresentanti dell’associazionismo - ha partecipato, in Basilica alla solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Domenica Sorrentino in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione episcopale e a pochi giorni dall’ingresso del nuovo vescovo, Felice Accrocca. "Mi congedo da voi, cari fratelli e sorelle, per servirvi ancora – ha detto Sorrentino nell’omelia –. Non sarà più il servizio della guida, che tra qualche giorno trasmetterò al caro fratello Felice, ma il servizio della preghiera, della predicazione, della testimonianza, servizio forse non meno prezioso ed efficace, proprio perché più silenzioso, come quello di Giuseppe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto di monsignor Sorrentino: "Vi porterò sempre nel cuore e continuerò a servirvi ancora"

Articoli correlati

Pechino Express 2026: Agnese Catalani: “Con mia madre un viaggio che mi porterò sempre nel cuore” – IntervistaAgnese Catalani e Gaia De Laurentiis, formano la coppia de “Le biondine” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione...

Milito saluta i tifosi nerazzurri: «Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore»di Redazione Inter News 24Milito saluta i tifosi nerazzurri: «Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore».

Una selezione di notizie su Il saluto di monsignor Sorrentino Vi...

Temi più discussi: Monsignor Sorrentino nella sua messa di saluto: Mi mancherete, vi porterò nel cuore e nella preghiera; Il saluto di monsignor Sorrentino: Vi porterò sempre nel cuore e continuerò a servirvi ancora; Dichiarazione del custode del Sacro Convento in occasione della s. messa di saluto e congedo dell’amministratore apostolico monsignor Sorrentino; Monsignor Sorrentino si prepara a salutare la diocesi di Assisi e Foligno.

Il saluto di monsignor Sorrentino: Vi porterò sempre nel cuore e continuerò a servirvi ancoraAssisi, in tantissimi hanno voluto abbracciare il presule, in occasione del 25esimo anniversario o della sua ordinazione episcopale e a pochi giorni dall’ingresso del nuovo vescovo. lanazione.it

Il messaggio del Custode fra Marco Moroni per Monsignor SorrentinoIn occasione del 25° anniversario di ordinazione episcopale di monsignor Domenico Sorrentino, Amministratore apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, e in vista ... sanfrancescopatronoditalia.it

"La Grazia is Paolo Sorrentino’s best film in years." Now showing in Australian cinemas. The lauded Italian director’s latest film poignantly explores the ethical dilemmas of power. - facebook.com facebook