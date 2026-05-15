La Kolymbethra su Disney Plus con Stanley Tucci | l' attore de Il diavolo veste Prada tra i Templi

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Disney Plus è disponibile il documentario sulla Kolymbethra, con la partecipazione dell’attore noto per il suo ruolo in un film di moda, che si trova tra i Templi della Valle dei Templi. La narrazione mostra il tempio della Concordia illuminato dal tramonto, i giardini rigogliosi della Kolymbethra e gli agrumi coltivati lungo i sentieri immersi nel paesaggio della valle. La produzione propone immagini di paesaggi e dettagli di uno dei siti archeologici più noti della regione.

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La luce del tramonto sul tempio della Concordia, il verde della Kolymbethra, gli agrumi e i sentieri immersi nella Valle. Stanley Tucci ha scelto anche Agrigento per il secondo episodio della nuova stagione di “Tucci in Italy”, la serie prodotta da National Geographic e distribuita in Italia su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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