L’attore noto per il ruolo nel sequel de Il diavolo veste Prada ha condiviso alcune riflessioni sulla sua relazione sentimentale, nata grazie alla collaborazione con Felicity Blunt. Ha detto di trovare bello il fatto che due persone possano invecchiare insieme, commentando anche il suo stato d’animo riguardo alla possibilità di non vederla invecchiare accanto a sé. La coppia ha una relazione consolidata, nata nel corso degli anni.

Stanley Tucci incontrò per la prima volta la futura moglie nel 2006, alla première del Diavolo veste Prada, dove recitava accanto a Emily Blunt, sorella maggiore di Felicity. I due si rividero quattro anni più tardi, nel 2010, al matrimonio di Emily con John Krasinski. Da allora non si sono più separati. Prima di sposare Felicity nel 2012, l’attore era stato legato a Kate Tucci, scomparsa nel 2009 dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno. Con lei aveva avuto tre figli. Dalla sua seconda unione con Felicity sono nati Matteo nel 2015 ed Emilia nel 2018. Proprio durante la gravidanza della secondogenita, Stanley Tucci ricevette la diagnosi di un tumore alla gola.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stanley Tucci e l’amore con Felicity Blunt nato grazie al Diavolo veste Prada: «Mi rattrista sapere che non la vedrò invecchiare»

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