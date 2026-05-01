Hollywood celebra ‘Il Diavolo veste Prada 2’ | doppia stella sulla Walk of Fame per Emily Blunt e Stanley Tucci

Giovedì 30 aprile 2026, sulla Hollywood Boulevard numero 6930 sono state svelate due nuove stelle sulla Walk of Fame, dedicate a due attori noti per aver partecipato a “Il Diavolo veste Prada 2”. L’evento ha visto la presenza di molte persone e ha attirato l’attenzione dei media, con celebrazioni che hanno coinvolto i due artisti durante la cerimonia ufficiale. La cerimonia si è svolta davanti a pubblico e giornalisti presenti sul posto.

Giovedì 30 aprile 2026, Hollywood Boulevard 6930 ha vissuto un momento raro: due stelle gemelle, la 2.841ª e la 2.842ª della Walk of Fame, svelate insieme per Emily Blunt e Stanley Tucci. A un giorno dall’uscita americana di Il Diavolo veste Prada 2, la Hollywood Chamber of Commerce ha voluto omaggiare “due artisti il cui lavoro e la cui amicizia hanno toccato profondamente il pubblico di tutto il mondo”. Il legame tra Blunt e Tucci è doppio: sono cognati nella vita e complici sullo schermo fin dal 2006, quando Il Diavolo veste Prada li trasformò in Emily Charlton e Nigel Kipling, rispettivamente assistente nevrotica e direttore artistico di Runway.🔗 Leggi su 361magazine.com

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