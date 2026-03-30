Calciomercato Moretto svela le cifre dell’operazione Kostic | ecco quanto ha speso davvero il Milan

Da pianetamilan.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato, un noto giornalista ha rivelato le cifre ufficiali dell'acquisto di Kostic da parte del Milan. Attraverso un post pubblicato sui social, sono stati condivisi i dettagli del pagamento effettuato dalla società rossonera per il trasferimento. L'operazione è stata effettuata con un accordo economico preciso, senza commenti o deduzioni sul valore complessivo.

Il Milan mette un tassello in prospettiva e lo fa con un investimento mirato. Andrej Kostic, centravanti classe 2007, è il primo rinforzo del Diavolo per la prossima stagione: un’operazione che conferma la volontà del club di costruire il futuro partendo dai giovani di talento. A fare chiarezza sulle cifre è stato Matteo Moretto, che ha svelato i dettagli economici dell’accordo tramite un post pubblicato sul proprio profilo X. Secondo quanto riferito da Moretto, il Milan verserà 3,5 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4,5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un investimento complessivo significativo per un profilo ancora giovanissimo ma ritenuto di grande prospettiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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