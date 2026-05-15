La Juve tenta Bernardo Silva che deciderà il proprio futuro prima del Mondiale | tanti club europei sullo sfondo ma aumentano le chance di vederlo in Italia

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bernardo Silva sta valutando il suo futuro e ha intenzione di prendere una decisione prima del Mondiale. Diversi club europei sono interessati al suo trasferimento, ma le possibilità di vederlo in Italia sono in crescita. La Juventus sarebbe tra le società in corsa per aggiudicarsi il giocatore, che ha ancora tempo per scegliere la destinazione preferita. La scelta definitiva arriverà nelle prossime settimane, prima della partenza per il torneo mondiale.

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di Luca Fiore Bernardo Silva deciderà la prossima squadra prima del Mondiale dando priorità all’Europa facendo aumentare le chance di vederlo alla Juve. Il futuro di Bernardo Silva rappresenta uno dei temi più caldi in vista della prossima finestra estiva di mercato. Il centrocampista ha stabilito una rigorosa tabella di marcia per definire la sua prossima destinazione, con l’obiettivo primario di trovare una sistemazione stabile prima dell’inizio del Mondiale. L’esperto delle dinamiche di compravendita Fabrizio Romano ha riportato e riassunto le tempistiche, spiegando come il portoghese, in perfetta sintonia con il suo agente Jorge Mendes, voglia sciogliere definitivamente ogni riserva entro la metà di giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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