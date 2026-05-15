La Juve tenta Bernardo Silva che deciderà il proprio futuro prima del Mondiale | tanti club europei sullo sfondo ma aumentano le chance di vederlo in Italia

Bernardo Silva sta valutando il suo futuro e ha intenzione di prendere una decisione prima del Mondiale. Diversi club europei sono interessati al suo trasferimento, ma le possibilità di vederlo in Italia sono in crescita. La Juventus sarebbe tra le società in corsa per aggiudicarsi il giocatore, che ha ancora tempo per scegliere la destinazione preferita. La scelta definitiva arriverà nelle prossime settimane, prima della partenza per il torneo mondiale.

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