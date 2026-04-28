Stiller Juve i bianconeri vogliono muoversi prima del Mondiale | sullo sfondo c’è la concorrenza dalla Premier Le ultime

La Juventus sta pianificando le mosse sul mercato prima dell’inizio del Mondiale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La squadra si trova a dover affrontare la concorrenza di club della Premier League, che mostrano interesse per alcuni dei suoi giocatori. Le trattative sono in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La volontà è di completare le operazioni prima della pausa per il torneo internazionale.

di Angelo Ciarletta Stiller Juve, la Vecchia Signora vuole muoversi prima del Mondiale: sullo sfondo c’è la concorrenza dalla Premier League. Le ultime news. La Juve accelera per Angelo Stiller, individuato come il rinforzo ideale per garantire qualità e geometria al centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero intende muoversi entro fine maggio per anticipare la concorrenza internazionale ed evitare che le prestazioni del calciatore al Mondiale ne facciano lievitare il prezzo in un’asta selvaggia. MERCATO JUVE LIVE Il centrocampista tedesco è stato promosso a pieni voti dagli osservatori della Continassa. Le sue doti da regista sono quelle richieste da Luciano Spalletti per innalzare il livello tecnico della squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stiller Juve, i bianconeri vogliono muoversi prima del Mondiale: sullo sfondo c’è la concorrenza dalla Premier. Le ultime Notizie correlate Senesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. UltimeSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Celik alla Juventus, il difensore turco resta sullo sfondo per l’estate. Le ultime novità dalla Continassadi Angelo CiarlettaCelik alla Juventus, il terzino della Roma resta sullo sfondo per l’estate. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti; La mossa della Juve per il centrocampo del futuro: i Bianconeri rompono gli indugi per il gioiello dello Stoccarda; Stiller, la Juve ha fretta: la mossa mercato prima del pericolo… Mondiale; Angelo Stiller, si muove la Juve: contatti avviati con il giovane regista. Stiller, la Juve ha fretta: la mossa mercato prima del pericolo… MondialeLa rassegna Usa può far lievitare il prezzo del regista. Lewandowski: imminente un nuovo contatto tra i bianconeri e il manager ... tuttosport.com Juventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioniLa Juventus ha già incontrato, nei giorni scorsi, gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista di proprietà dello Stoccarda. I bianconeri. tuttomercatoweb.com Stiller Juve Le ultime news - facebook.com facebook LA JUVE HA SCELTO STILLER Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero virato sul centrocampista dello Stoccarda per il centrocampo una volta constate le difficoltà nell'arrivare a Lobotka #Stiller #Juventus #spazioj x.com