Bernardo Silva esce allo scoperto | Deciderò il mio futuro prima del Mondiale vorrei tornare al Benfica ma in un altro momento

Il calciatore portoghese ha annunciato che prenderà una decisione sul proprio futuro prima dell’inizio del prossimo Mondiale. Ha inoltre dichiarato di voler tornare al Benfica, ma solo in un momento successivo, e ha escluso un ritorno immediato al club di origine. La sua volontà di cambiare squadra è stata resa nota attraverso un’intervista, in cui ha condiviso anche i propri piani riguardo il trasferimento. La scelta di anticipare la decisione sul futuro si inserisce nel suo percorso legato alla competizione internazionale.

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