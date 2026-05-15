Bernardo Silva esce allo scoperto | Deciderò il mio futuro prima del Mondiale vorrei tornare al Benfica ma in un altro momento

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore portoghese ha annunciato che prenderà una decisione sul proprio futuro prima dell’inizio del prossimo Mondiale. Ha inoltre dichiarato di voler tornare al Benfica, ma solo in un momento successivo, e ha escluso un ritorno immediato al club di origine. La sua volontà di cambiare squadra è stata resa nota attraverso un’intervista, in cui ha condiviso anche i propri piani riguardo il trasferimento. La scelta di anticipare la decisione sul futuro si inserisce nel suo percorso legato alla competizione internazionale.

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di Luca Fioretti Bernardo Silva così sul futuro: il portoghese svela la volontà di decidere il prossimo club prima del Mondiale escludendo il ritorno al Benfica. Il futuro di  Bernardo Silva  entra in una fase caldissima e il calciatore ha deciso di fare chiarezza. Attraverso i microfoni di  Canal 11, il  portoghese  ha confermato di voler definire la sua prossima destinazione prima del Mondiale. Bernardo Silva  desidera infatti approdare al ritiro della nazionale con la mente totalmente sgombra da distrazioni: « Sì, voglio decidere il mio prossimo club prima della Coppa del Mondo », ha dichiarato apertamente. Definire il proprio  contratto prima della rassegna permetterebbe al  fantasista  di concentrarsi esclusivamente sul  campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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