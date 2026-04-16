Nel mercato in corso, si fanno strada alcune novità significative per le squadre di Napoli e Juventus. La trattativa per il trasferimento di un centrocampista dal Napoli alla Juventus sembra aver preso quota, mentre il club partenopeo ha già individuato il sostituto ideale. Le operazioni di mercato stanno entrando nel vivo, con importanti sviluppi previsti nelle prossime settimane.

Novità importanti in vista della prossima stagione: il mercato di Napoli e Juve entra finalmente nel vivo. A sei giornate dalla fine del campionato, Napoli e Juve sono sicuramente tra le favorite per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri occupano al momento la seconda posizione in classifica alle spalle dell’Inter, mentre Yildiz e compagni sono quarti davanti a Como e Roma dopo il prezioso successo ottenuto sul campo dell’Atalanta. Lobotka (Ansafoto) – calciomercato.it E anche il calciomercato di Napoli e Juventus è pronto a entrare nel vivo. L’oggetto del contendere si chiama Stanislav Lobotka, centrocampista ’94...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lobotka verso la Juve, il Napoli ha già scelto il suo erede

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Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione in mediana: Lobotka e Anguissa verso l’addio” - facebook.com facebook