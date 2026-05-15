La Juve ha deciso Yildiz via per 100 milioni | i dettagli
La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione di un suo giocatore chiave. La trattativa si è conclusa con un trasferimento di 100 milioni di euro. Il giocatore, che indossava la maglia numero 10, lascerà la squadra nelle prossime settimane. La società ha comunicato ufficialmente la decisione e ha fornito dettagli sulle modalità del trasferimento. Nei prossimi giorni verranno divulgate le eventuali dichiarazioni del calciatore e le conseguenze per la rosa.
Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro del numero 10 della Juve: ecco le ultimissime. Lo scorso 7 febbraio ha ufficialmente rinnovato con la Juventus fino al 2030 con un importante adeguamento dell’ingaggio che ammonta ora a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma la permanenza di Kenan Yildiz a Torino non appare per nulla scontata. E da Madrid, proprio in tal senso, arrivano pessime notizie per i sostenitori della Vecchia Signora. Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Il Real, infatti, avrebbe deciso di fare un investimento importante in estate dopo gli ultimi deludenti risultati e proprio il numero 10... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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