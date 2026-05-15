La Juve ha deciso Yildiz via per 100 milioni | i dettagli

La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione di un suo giocatore chiave. La trattativa si è conclusa con un trasferimento di 100 milioni di euro. Il giocatore, che indossava la maglia numero 10, lascerà la squadra nelle prossime settimane. La società ha comunicato ufficialmente la decisione e ha fornito dettagli sulle modalità del trasferimento. Nei prossimi giorni verranno divulgate le eventuali dichiarazioni del calciatore e le conseguenze per la rosa.

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Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro del numero 10 della Juve: ecco le ultimissime. Lo scorso 7 febbraio ha ufficialmente rinnovato con la Juventus fino al 2030 con un importante adeguamento dell’ingaggio che ammonta ora a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma la permanenza di Kenan Yildiz a Torino non appare per nulla scontata. E da Madrid, proprio in tal senso, arrivano pessime notizie per i sostenitori della Vecchia Signora. Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Il Real, infatti, avrebbe deciso di fare un investimento importante in estate dopo gli ultimi deludenti risultati e proprio il numero 10... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve ha deciso, Yildiz via per 100 milioni: i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Champions League, Monaco-Juve: la conferenza stampa integrale di Spalletti e Koopmeiners Sullo stesso argomento La Juve ha deciso, Openda via in prestito: i dettagliQuasi sicuramente Loïs Openda lascerà la Juventus al termine di questa stagione: ecco cosa succede alla Continassa. Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha decisoLa Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna. #Lobotka verso la permanenza! Il #Napoli ha deciso: c’entra la #Juventus di #Spalletti x.com La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit Saluta la Juve, tutto deciso: si fa in prestitoI bianconeri pensano a un’altra operazione in uscita per la prossima estate: ecco quanto deciso alla Continassa. Lo scorso 13 settembre metteva a segno la rete del definitivo 4-3 contro l’Inter grazie ... calciomercato.it Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha decisoLa Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna. Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Bologna, valevole per la 33esima ... calciomercato.it