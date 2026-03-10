La Juve ha deciso Openda via in prestito | i dettagli

La Juventus ha deciso di prestare Openda a fine stagione. La decisione sembra ormai definitiva e riguarda il futuro dell’attaccante belga. La società ha comunicato che il trasferimento avverrà in questa modalità, lasciando quindi aperta la possibilità di un'eventuale operazione futura. La situazione si concentra sulle trattative e sui dettagli legati a questa cessione temporanea.

Quasi sicuramente Loïs Openda lascerà la Juventus al termine di questa stagione: ecco cosa succede alla Continassa. Lo scorso 1 settembre si trasferiva dal Lipsia alla Juventus in prestito oneroso (3,3 milioni) con obbligo di riscatto a 40,6 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Un investimento importantissimo da poco meno di 50 milioni compresi gli oneri accessori, ma Loïs Openda ha deluso le aspettative e ad oggi è il più grande flop di questa stagione bianconera. Un’operazione simile permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare poco meno di 20 milioni e di reinvestirli magari in qualche altra operazione in entrata. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Juve e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

