La Juventus è preoccupata per le condizioni fisiche di un giocatore turco, considerato un talento della rosa. Il tecnico ha preso una decisione in vista della prossima partita contro il Bologna, mentre la squadra si prepara a gestire l’emergenza. Le ultime notizie indicano che si stanno monitorando attentamente le condizioni dell’atleta per capire se potrà essere disponibile. Nessuna comunicazione ufficiale sulle sue possibilità di partecipare alla sfida.

La Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna. Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Bologna, valevole per la 33esima giornata di Serie A e in programma domenica 19 aprile alle ore 20,45. I bianconeri non possono assolutamente permettersi passi falsi e, dopo i 3 punti conquistati sul campo dell’Atalanta, puntano a un’altra vittoria per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it Campanello d’ allarme, però, alla Continassa proprio in vista del match di domenica sera. Kenan Yildiz – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe in forte dubbio a causa dell’infiammazione al ginocchio che ha condizionato anche la sua prestazione contro l’Atalanta di Gasperini.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha deciso

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