Inflazione al 4,5% | guerra in Medio Oriente spinge i prezzi
Il Tesoro australiano ha annunciato che l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,5% a causa delle tensioni e delle turbolenze globali legate alla guerra in Medio Oriente. La previsione si basa sulle attuali condizioni economiche e sugli effetti delle crisi internazionali sui prezzi dei beni e dei servizi. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle misure o alle strategie future.
Il Tesoro australiano prevede un’inflazione che raggiungerà la fascia del 4,5% a causa delle turbolenze globali. Jim Chalmers conferma che i modelli economici indicano una pressione sui prezzi dei carburanti e sulle tassi di interesse. La guerra in Medio Oriente sta già destabilizzando il mercato petrolifero mondiale, con il 20% dell’offerta globale che transita nello Stretto di Hormuz. Nonostante l’incertezza, il governo assicura che le scorte interne di benzina e gasolio sono sufficienti per evitare carenze immediate. L’impatto economico della crisi petrolifera. Le proiezioni finanziarie attuali dipendono interamente dall’andamento dei conflitti internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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