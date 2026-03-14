Inflazione al 4,5% | guerra in Medio Oriente spinge i prezzi

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tesoro australiano ha annunciato che l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,5% a causa delle tensioni e delle turbolenze globali legate alla guerra in Medio Oriente. La previsione si basa sulle attuali condizioni economiche e sugli effetti delle crisi internazionali sui prezzi dei beni e dei servizi. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle misure o alle strategie future.

Il Tesoro australiano prevede un’inflazione che raggiungerà la fascia del 4,5% a causa delle turbolenze globali. Jim Chalmers conferma che i modelli economici indicano una pressione sui prezzi dei carburanti e sulle tassi di interesse. La guerra in Medio Oriente sta già destabilizzando il mercato petrolifero mondiale, con il 20% dell’offerta globale che transita nello Stretto di Hormuz. Nonostante l’incertezza, il governo assicura che le scorte interne di benzina e gasolio sono sufficienti per evitare carenze immediate. L’impatto economico della crisi petrolifera. Le proiezioni finanziarie attuali dipendono interamente dall’andamento dei conflitti internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

inflazione al 45 guerra in medio oriente spinge i prezzi
© Ameve.eu - Inflazione al 4,5%: guerra in Medio Oriente spinge i prezzi

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente e petrolio, Codici: inflazione prevista in crescita fino all’1,5% a marzo. Dubbi sull’effetto delle riserve strategicheGuerra in Medio Oriente e petrolio, Codici: inflazione prevista in crescita fino all’1,5% a marzo.

Leggi anche: Trump apre al petrolio russo: quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra in Medio Oriente (e cosa vuol dire per prezzi e mercati)

LIVE: Hunting The Market Open! (CPI Data Volatility) #4

Video LIVE: Hunting The Market Open! (CPI Data Volatility) #4

Contenuti e approfondimenti su Medio Oriente

Temi più discussi: La Settimana Economica | n. 10/2026; Escalation in Medio Oriente e inflazione riaccendono prudenza banche centrali; L’economia dell’Eurozona è sotto tiro; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche.

medio oriente inflazione al 4 5Medio Oriente, allarme UE: inflazione oltre il 3%, mercati scommettono su doppio rialzo BCEL’Unione Europea ha avvertito che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% quest’anno nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente mantenesse il prezzo del Brent stabilmente intorno ai 100 doll ... quifinanza.it

medio oriente inflazione al 4 5Guerra in Medio Oriente: inflazione prevista in crescita fino all’1,5%La decisione dei 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell’energia di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche mondiali rappresenta un intervento straordinario ... nove.firenze.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.