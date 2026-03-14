Inflazione al 4,5% | guerra in Medio Oriente spinge i prezzi

Il Tesoro australiano ha annunciato che l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,5% a causa delle tensioni e delle turbolenze globali legate alla guerra in Medio Oriente. La previsione si basa sulle attuali condizioni economiche e sugli effetti delle crisi internazionali sui prezzi dei beni e dei servizi. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle misure o alle strategie future.