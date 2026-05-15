L'inflazione in Iran è tornata a crescere, raggiungendo livelli simili a quelli registrati tra il 2022 e il 2023, quando il Paese affrontava gli effetti della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. I prezzi dei beni di consumo continuano ad aumentare, mentre i dati ufficiali segnalano un incremento dell'inflazione che si mantiene elevato. La situazione riguarda diversi settori dell'economia, e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi in un momento in cui le tensioni internazionali influenzano anche il mercato interno.

L’inflazione rialza la testa. Anzi, torna a correre come non faceva dal 2022-2023, nel pieno della crisi causata dalla guerra in Ucraina. Giorgia Meloni andrà pure a fare la spesa al supermercato spesso – come ha rivendicato durante il premier time – ma è evidente che se nega il problema del potere d’acquisto degli italiani è perché il suo portafoglio è ben più pieno di quello di una famiglia media. I rincari ci sono e si fanno sentire, tanto sui beni energetici quanto sul carrello della spesa. La presidente del Consiglio sostiene che non ha rinunciato alla sua “vita normale” proprio per “capire come stanno le cose”, ma evidentemente il suo punto di vista è offuscato considerando lo scenario delineato anche dagli ultimi dati Istat. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran presenta il conto: l’inflazione corre come nel 2022

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