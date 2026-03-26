La guerra in Iran presenta il conto | l’Italia rischia la recessione

La guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta avendo ripercussioni economiche anche in Italia. Le tensioni internazionali e le sanzioni legate al conflitto hanno influito sui mercati e sui prezzi dell’energia, creando incertezze che potrebbero rallentare la crescita economica del paese. Le conseguenze si manifestano in un contesto di difficoltà già esistente per l’economia italiana.

Confindustria lancia l'allarme: se la guerra in Iran continuasse fino a fine anno, l'Italia rischierebbe la recessione. La guerra di Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Iran presenta il conto. Non agli Stati Uniti o a Israele, ma all’Italia. Governata da Giorgia Meloni, fedele alleata di entrambi. Il nostro Paese rischia infatti di pagare un prezzo salatissimo per la crisi in Medio Oriente, con il rischio addirittura di una recessione nel 2026. Il Centro studi di Confindustria, nelle sue previsioni di primavera, taglia le stime di crescita a causa della guerra in Iran. E lo fa delineando tre scenari. Il peggiore dei quali, in caso di guerra che prosegue per tutto l’anno, porterà addirittura una recessione in Italia, con il Pil al -0,7%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran presenta il conto: l’Italia rischia la recessione Articoli correlati Leggi anche: La guerra in Iran presenta il conto: per gli italiani stangata su benzina e bollette da 14 miliardi La guerra in Iran presenta il conto alle imprese: costerà 10 miliardi di euro in più. Interi settori a rischio collassoMilano, 7 Marzo 2026 – La guerra in Iran, secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, potrebbe costare alle aziende italiane quasi 10 miliardi di... USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio Contenuti e approfondimenti su La guerra in Iran presenta il conto... Temi più discussi: Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l'impossibile che diventa possibile; La guerra all'Iran è una guerra globale; Iran: un conflitto senza vincitori?. Guerra Iran, media: «Teheran non accetta cessate il fuoco, negoziato illogico». Borsa, l'Europa recupera 413 miliardi in 3 seduteL'Iran ha dichiarato che le «navi non ostili» possono transitare nello Stretto di Hormuz a condizione che rispettino le norme di sicurezza, secondo una dichiarazione ... ilmessaggero.it Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su TeheranL'annuncio di Donald Trump su uno stop al conflitto per cinque giorni è arrivato a seguito dei colloqui a Riad dei giorni scorsi. Un vertice a cui hanno partecipato i ministri degli Esteri di ... tg24.sky.it Iran valuta il piano USA ma la guerra continua Petrolio in calo, tensione alle stelle - facebook.com facebook A Vaux-de-Cernay la ministeriale Esteri del G7 incentrata su Iran, Ucraina e governance globale x.com