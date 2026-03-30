Bollette la guerra in Iran presenta il conto | rincari di oltre l’8% per l’elettricità

Le bollette dell’elettricità aumenteranno oltre l’8% nel secondo trimestre del 2026, colpendo circa 3 milioni di clienti vulnerabili. La causa principale di questo incremento è la guerra in Iran, che ha causato l’aumento dei costi energetici. Questa variazione si traduce in un incremento diretto sulle spese delle famiglie più deboli, che si trovano ad affrontare tariffe più alte per la fornitura di energia elettrica.

Un primo effetto per le famiglie. Per 3 milioni di clienti vulnerabili che, anche a causa della guerra in Iran, pagheranno una bolletta elettrica più cara dell’8,1% nel secondo trimestre del 2026. I dati forniti da Arera riguardano un cliente tipo vulnerabile, servito in maggior tutela: la spesa annuale per questo utente tipo sarà di 589,34 euro tra l’1 luglio 2025 e il 30 giugno 2026, in aumento del 4,5% rispetto al periodo precedente. Dal primo aprile del 2026, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 30,24 centesimi di euro per kilowattora. La guerra in Iran presenta il conto: crescono le bollette elettriche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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