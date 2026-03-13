Un testimone della commissione Covid ha riferito di aver subito minacce e pressioni per bloccare i controlli sulle mascherine contraffatte. Ha raccontato che l’opinione pubblica richiedeva la liberalizzazione delle mascherine, e in assenza di questo, i dirigenti venivano accusati di essere assassini. Le sue parole evidenziano le tensioni vissute durante le operazioni di verifica.

“L’opinione pubblica pretendeva che le mascherine fossero sdoganate e, se questo non avveniva, i miei dirigenti venivano chiamati assassini”. Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso dell’audizione della commissione Covid di giovedì, si è difeso così dalle critiche avanzate per lo sdoganamento di mascherine cinesi contraffatte che nella prima fase della pandemi sono finite al personale medico-sanitario. Un fatto grave anche se, a detta di Minenna, si trattava di una prassi consentita grazie alle deroghe che aveva previsto l’Unione Europea su cui si poggiava giuridicamente il decreto Cura Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Commissione Covid, il testimone: “Minacce e pressioni per fermare i controlli sulle mascherine contraffatte”

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