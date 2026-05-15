la granfondo squali fa correre il turismo

L’edizione 2026 della Granfondo Squali è stata presentata ufficialmente, con un programma ricco di eventi che includono diverse specialità come la granfondo, il gravel e la corsa. La manifestazione prevede anche spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere un pubblico vario. La rassegna si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, attirando appassionati di ciclismo e sport all’aria aperta provenienti da diverse regioni. La manifestazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e incontri con gli organizzatori.

Si alza il sipario sull’edizione 2026 della Granfondo Squali e tante le specialità: granfondo, gravel, run, spettacoli e divertimento per tutti. Oltre 3mila i partecipanti (per ben 10mila presenze turistiche) per uno degli eventi di ciclismo amatoriale più partecipati in Italia. Da oggi a domenica, Cattolica e Gabicce Mare diventano il palcoscenico di tre giornate di sport, passione e divertimento per tutti. L’evento, organizzato dal Velo Club Cattolica e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare con la coordinazione di Filippo Magnani, è pronto a celebrare la sua undicesima edizione. Cattolica e Gabicce Mare si uniranno idealmente per creare un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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