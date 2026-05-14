Torna la Granfondo Squali La sfida corre nel borgo Ira del don | E la messa?

Da domani a domenica, Cattolica e Gabicce Mare ospiteranno nuovamente la Granfondo Squali, un evento dedicato al ciclismo amatoriale che coinvolge le due località per tre giorni di attività sportive e momenti di svago. La manifestazione si svolge nel borgo e richiama numerosi appassionati provenienti dalla zona e da altre regioni. Durante l’evento, è stata sollevata anche una questione relativa alla messa.

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