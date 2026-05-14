Torna la Granfondo Squali La sfida corre nel borgo Ira del don | E la messa?
Da domani a domenica, Cattolica e Gabicce Mare ospiteranno nuovamente la Granfondo Squali, un evento dedicato al ciclismo amatoriale che coinvolge le due località per tre giorni di attività sportive e momenti di svago. La manifestazione si svolge nel borgo e richiama numerosi appassionati provenienti dalla zona e da altre regioni. Durante l’evento, è stata sollevata anche una questione relativa alla messa.
Torna la Granfondo Squali. Da domani a domenica Cattolica e Gabicce Mare saranno ancora una volta unite da un evento dedicato al ciclismo amatoriale per tre giorni di sport e divertimento. L’iniziativa, giunta alla sua 11ª edizione grazie all’organizzazione del Velo club Cattolica e del Cicloteam 2001 Gabicce Mare con il coordinamento di Filippo Magnani, ospiterà per la gioia degli appassionati delle due ruote, appuntamenti con le diverse discipline del granfondo, gravel e run, con uno sguardo internazionale grazie al gemellaggio con la ‘Arber Radmarathon’ di Ratisbona. Domani l’apertura della Shark arena, l’area a cielo aperto all’Acquario...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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