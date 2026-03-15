LE PAGELLE | Russo accende il lupo Cancellotti lo fa correre

L’Avellino ha battuto la Virtus Entella in una partita giocata con intensità fin dai primi minuti. Russo ha segnato il primo gol, mentre Cancellotti ha contribuito con una corsa importante sulla fascia. La squadra di casa ha mantenuto il ritmo e ha portato a casa i tre punti con una prestazione solida e concreta. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Avellino piega la Virtus Entella con una prestazione intensa e concreta, costruita fin dai primi minuti. I biancoverdi della squadra guidata da Ballardini approcciano la gara con personalità, trovando il vantaggio con Russo e il raddoppio con Cancellotti. Nella ripresa l’Entella prova a rientrare in partita, ma il lupo resiste con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi. Un successo che conferma i progressi della squadra e la crescita dell’Avellino nelle ultime settimane. Daffara 6. Non deve compiere miracoli ma si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Qualche incertezza sul pallone che termina sul palo, ma nel complesso trasmette sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LE PAGELLE | Russo accende il lupo, Cancellotti lo fa correre Articoli correlati Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: “Era nel nostro giardino”Lucca, 11 febbraio 2026 – Ancora un attacco da parte di un lupo che, nella mattinata di ieri intorno alle 11, introducendosi all’interno del giardino... E' morto lo sceneggiatore cosentino Filippo Ascione, collaborò con Fellini. Vinse il Nastro d’Argento per "Al lupo al lupo"Nato a Cariati (Cosenza) nel 1957, nel corso della sua proficua carriera, Filippo Ascione ha contribuito a numerose opere cinematografiche, con...