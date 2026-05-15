La grande alluvione ferite ancora aperte E la paura non passa

Sono trascorsi tre anni dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, provocando vittime e ingenti danni materiali. La regione ha ancora segni evidenti di quella calamità, e le strade e le campagne mostrano le ferite lasciate dall’acqua. Le autorità hanno avviato interventi di ricostruzione e prevenzione, ma la memoria dell’evento rimane vivida tra la popolazione. La paura di nuove alluvioni sembra continuare a influenzare le scelte quotidiane delle persone e le politiche di gestione del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui