Venerdì 13 marzo alle 11:00, presso CEOforLIFE a Piazza Montecitorio 116 a Roma, si terrà l’incontro intitolato “Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”. L’evento affronta le questioni legate alle ingiustizie che colpiscono le donne e pone l’attenzione sulle ferite ancora aperte in Italia. La discussione coinvolge diverse persone che condividono testimonianze e riflessioni sul tema.

Cosa: L’incontro “Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”.. Dove e Quando: Presso CEOforLIFE (Piazza Montecitorio 116, Roma), venerdì 13 marzo alle ore 11:00.. Perché: Un momento di confronto tra familiari delle vittime, magistratura e giornalismo sulle criticità del sistema di tutela.. La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna non può esaurirsi in una ricorrenza sul calendario, specialmente quando la cronaca continua a restituire immagini di una violenza sistemica e di percorsi giudiziari tortuosi. Venerdì 13 marzo, alle ore 11:00, la cornice di CEOforLIFE a Piazza Montecitorio ospiterà un evento di profondo spessore civile: “Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Donne e giustizia: a Roma l'incontro sulle ferite aperte

