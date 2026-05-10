Khamenei riappare nell’ombra | Ferite a rotula e schiena ma la strategia dell’Iran passa ancora da lui

Dopo settimane di silenzio, il regime iraniano ha confermato che la guida suprema ha subito ferite a rotula e schiena in un bombardamento che ha causato la morte di diversi membri della sua famiglia. La sua riapparizione pubblica avviene in un momento in cui la strategia politica del paese sembra comunque mantenere la stessa linea di continuità. La leadership continua a essere nelle sue mani, anche se le condizioni fisiche sono state rese note solo ora.

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