Khamenei riappare nell’ombra | Ferite a rotula e schiena ma la strategia dell’Iran passa ancora da lui
Dopo settimane di silenzio, il regime iraniano ha confermato che la guida suprema ha subito ferite a rotula e schiena in un bombardamento che ha causato la morte di diversi membri della sua famiglia. La sua riapparizione pubblica avviene in un momento in cui la strategia politica del paese sembra comunque mantenere la stessa linea di continuità. La leadership continua a essere nelle sue mani, anche se le condizioni fisiche sono state rese note solo ora.
Il potere in Iran non si è fermato, ma ha cambiato forma. Dopo settimane di silenzio sulle condizioni di Mojtaba Khamenei, il regime ha iniziato a parlare apertamente della nuova Guida, ferita durante il bombardamento in cui sono morti il padre, la moglie e uno dei figli. Secondo quanto riferito da funzionari iraniani, Khamenei avrebbe riportato lesioni alla rotula, alla parte bassa della schiena e una scheggia dietro l’orecchio, ma sarebbe lucido, cosciente e ancora coinvolto nelle decisioni più importanti sulla guerra. Il potere meno visibile. Il nuovo vertice iraniano, però, non somiglia a quello costruito per decenni da Ali Khamenei. Il padre governava anche attraverso la presenza pubblica, i discorsi, i simboli religiosi e politici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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