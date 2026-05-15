A Arconate, in provincia di Milano, un episodio di furto si è verificato quando una donna ha attirato l’attenzione di una vittima, ha osservato l’orologio di valore che portava al polso e si è avvicinata con una scusa. Dopo aver distratto la donna, le ha strappato il Rolex e si è allontanata in fretta. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, che ora stanno indagando sul caso.

ARCONATE (Milano) Dopo aver puntato la sua vittima, averla scrutata con attenzione e aver notato il costoso orologio che portava al polso le si è avvicinata con una scusa ed è riuscita a rubarle il Rolex che aveva al polso per poi darsi alla fuga. Non siamo in centro città a Milano, ma in una via di Arconate, dove il furto con destrezza è stato consumato nella giornata di martedì intorno a mezzogiorno. Vittima del furto una donna classe 1942, residente nel paese, presa di mira quando era ormai a pochi passi da casa. Mentre la signora stava rientrando presso la propria abitazione, infatti, è stata avvicinata da una sconosciuta con il pretesto di chiederle un’informazione: un evento che può capitare tutti i giorni, al quale la donna ha provato a rispondere con gentilezza, ma che si è concluso con il furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La gentilezza costa cara. Via il Rolex dal polso

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