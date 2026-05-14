Una donna è stata avvicinata con una scusa in via Arconate, in provincia di Milano, e durante l'incontro un'altra persona le ha sfilato il Rolex che indossava al polso. L’autrice del gesto si è successivamente allontanata fuggendo dal luogo. La vittima ha riferito di aver notato l’interessamento per il suo orologio prima dell’avvicinamento. Sono in corso le indagini per identificare l’autrice del furto.

Arconate (Milano), 14 maggio 2026 – Deve aver "puntato" la sua vittima, dopo averla scrutata con attenzione e aver notato il costoso orologio al polso, si è poi avvicinata con una scusa ed è infine riuscita a rubare il Rolex al polso della donna dandosi alla fuga. Siamo ad Arconate, dove il furto con destrezza è stato consumato martedì scorso, 12 maggio intorno a mezzogiorno. Il colpo ad Arconate . Vittima del furto è una donna classe 1942 residente ad Arconate. Mentre la signora stava rientrando nella propria abitazione, è stata avvicinata da una donna sconosciuta con il pretesto di chiederle un'informazione: una richiesta che può capitare tutti i giorni, al quale la donna ha provato a rispondere con gentilezza, si è però concluso con il furto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arconate, l'avvicina con una scusa e le sfila il Rolex che aveva al polso

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Ho comprato un nuovo ROLEX senza lista d'attesa

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