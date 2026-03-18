João Fonseca il prodigio brasiliano che sfida Sinner con al polso un Rolex da collezione

João Fonseca, giovane tennista brasiliano, ha affrontato Jannik Sinner in un match intenso concluso con due set da 7-6. Durante il confronto, Fonseca ha mostrato le sue capacità e si è presentato con un Rolex da collezione al polso. Il risultato finale ha visto prevalere l’azzurro, ma l'atleta brasiliano si è distinto nel corso dell'incontro.

Dicono che João Fonseca sia l’erede di Jannik Sinner. E dopo il match al cardiopalma, chiuso con un doppio 7-6 in favore dell’azzurro, il brasiliano sembra avere le carte in regola per essere più che una semplice promessa. Punto dopo punto, ha tenuto testa a uno dei migliori giocatori al mondo, senza mai arretrare. Classe 2006, nato a Rio de Janeiro, Fonseca è protagonista di un’ascesa rapidissima. Nel 2023 ha dominato il circuito juniores, vincendo il titolo di singolare allo US Open e raggiungendo la finale di doppio agli Australian Open, fino a salire al numero uno del ranking mondiale di categoria. Il passaggio al circuito maggiore è... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - João Fonseca, il prodigio brasiliano che sfida Sinner con al polso un Rolex da collezione Articoli correlati Leggi anche: Joao Fonseca non si nasconde: “Voglio la top-15”. Il talento brasiliano sfida Sinner e Alcaraz nel 2026 Leggi anche: Fonseca, che numeri! Le statistiche premiano il brasiliano. Ma con Sinner non basta... Approfondimenti e contenuti su Jo o Fonseca il prodigio brasiliano che... Discussioni sull' argomento Tennis: Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi a Indian Wells, fuori Cobolli. Avanti Paolini; Sinner fedele al suo Rolex vola ai quarti di finale di Indian Wells. Sinner cambia il kit di gara, ma rimane fedele al suo Rolex (che ovviamente è rosa)In due set, due ore e due minuti, Sinner stacca un biglietto per i quarti di finale, e nonostante il cambio look, al polso continua a indossare il Rolex Cosmograph Daytona in oro rosa ... gqitalia.it Fonseca o… Sinnerzinho, potenza e classe: chi è il nuovo prodigio del tennisMELBOURNE (AUSTRALIA) - Brilla una stella nel cielo di Melbourne. Una stella che illumina la Margaret Court Arena con raggi abbaglianti, luminosi di presente ancor prima che di futuro. L'Australian ... tuttosport.com Nel corso degli anni, l'attore ha sfoggiato un Rolex dopo l'altro alle cerimonie di premiazione, ma l'ultimo è davvero il fiore all'occhiello della sua carriera - facebook.com facebook Truffato l'ex calciatore Marco Modolo: vende un Rolex da 8mila euro ma i soldi non arrivano x.com