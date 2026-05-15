La fuga del latitante bolognese finisce in piazza dei Signori

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle tre, agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 50 anni in Piazza dei Signori, a Padova. L'uomo, originario di Bologna, è noto alle forze dell'ordine e coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti. La sua fuga si è conclusa in questa piazza, che viene considerata un punto centrale della città, dopo un tentativo di sottrarsi all'arresto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla presenza di soggetti legati al crimine organizzato in zona.

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