La fuga del latitante bolognese finisce in piazza dei Signori
Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle tre, agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 50 anni in Piazza dei Signori, a Padova. L'uomo, originario di Bologna, è noto alle forze dell'ordine e coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti. La sua fuga si è conclusa in questa piazza, che viene considerata un punto centrale della città, dopo un tentativo di sottrarsi all'arresto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla presenza di soggetti legati al crimine organizzato in zona.
La fuga è finita alle tre di notte in Piazza dei Signori, il “salotto” di Padova. Un 50enne bolognese, volto noto alle forze dell'ordine e personaggio chiave del traffico internazionale di stupefacenti, è stato catturato dalla polizia. Si era reso irreperibile nell'ottobre 2025 e deve scontare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Padova, catturato il latitante: finisce la fuga del rapinatore feroce? Cosa sapere La Squadra Mobile di Padova arresta un 46enne cinese latitante per rapine del 2012.
Finisce la fuga del latitante Giorgi, nella notte si è consegnato in carcere a LocriOriginario di San Luca, era destinatario di un provvedimento definitivo di condanna, emesso dall’autorità giudiziaria dopo numerosi reati commessi in...
Napoli: latitante arrestato in SpagnaFinisce in Spagna la fuga di un latitante italiano dal maggio 2021 destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Napoli. L’uomo è stato rintracciato e arrestato ... poliziadistato.it
La dolce vita del latitante. Preso nel resort di lusso. Era il quarto più ricercatoEra in una villa di pregio a Vietri sul Mare sulla Costiera amalfitana, trasformata in un resort da mille euro a notte. Con la moglie e i due figli, per festeggiare la Pasqua. Naturalmente per ... quotidiano.net