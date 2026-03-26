Nella notte, un uomo di 50 anni si è consegnato volontariamente al carcere di Locri, chiudendo così un periodo di irreperibilità iniziato a novembre 2025. Originario di San Luca, era stato ricercato per diversi mesi prima di decidere di costituirsi. La sua permanenza in clandestinità si è conclusa con il suo ingresso nel penitenziario locale.

Originario di San Luca, era destinatario di un provvedimento definitivo di condanna, emesso dall’autorità giudiziaria dopo numerosi reati commessi in Belgio È finita la latitanza di Giuseppe Giorgi. Il 50enne originario di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, irreperibile dallo scorso novembre 2025, si è presentato spontaneamente, nel corso della notte, presso la casa circondariale di Locri, ponendo così fine alla propria fuga e avviando l’espiazione della pena. L'uomo era destinatario di un provvedimento definitivo di condanna alla pena di 6 anni e 1 mese di reclusione, emesso dall’autorità giudiziaria a seguito della commissione di numerosi reati in territorio belga. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Finisce la fuga del latitante Giorgi, nella notte si è consegnato in carcere a Locri

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