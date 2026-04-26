Padova catturato il latitante | finisce la fuga del rapinatore feroce

La Polizia di Padova ha arrestato un uomo di 46 anni, di origini cinesi, che era in fuga dal 2012. L’uomo era ricercato per aver commesso rapine e sequestri di persona in Emilia-Romagna. Dopo diversi anni di latitanza, le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e fermato. Deve scontare una condanna di dieci anni di carcere per i reati commessi in una città dell’Emilia-Romagna.

? Cosa sapere La Squadra Mobile di Padova arresta un 46enne cinese latitante per rapine del 2012.. L'uomo deve scontare dieci anni di reclusione per sequestri di persona a Bologna.. La Squadra Mobile di Padova ha intercettato e arrestato un 46enne cinese, irregolare sul territorio nazionale, che era latitante per una condanna di 10 anni di reclusione emessa dal Tribunale di Bologna nel gennaio 2020. L’uomo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine dopo anni di fuga dai provvedimenti giudiziari relativi a una serie di violente rapine in abitazione perpetrate tra il Veneto e la città bolognese nel corso del 2012. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il ricercato faceva parte di un gruppo criminale noto per l’estrema ferocia con cui colpiva le vittime, spesso appartenenti alla stessa comunità del 46enne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, catturato il latitante: finisce la fuga del rapinatore feroce Notizie correlate Fuga finita: catturato in Liguria il latitante del Sud AmericaUn uomo di 64 anni, originario della provincia di Savona e latitante dal 2024, è stato catturato ieri dai carabinieri dopo un lungo periodo di fuga... Fuga rocambolesca: 4 arresti e un latitante catturatoQuattro uomini sono stati posti agli arresti domiciliari o trasferiti in carcere dopo una rocambolesca inseguimento di tre chilometri tra Monte di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Giugliano, arrestato Vincenzo Nettuno: da tre anni latitante del narcotraffico; Furto in villa, condannato a 3 anni. Ma si rende latitante: catturato dopo il blitz. Padova. La Polizia di Stato rintraccia e arresta un latitante cinese di 46 anni, ricercato per scontare 10 anni di reclusioneera il componente di una banda di cinesi particolarmente violenta che commetteva rapine ai danni di connazionali ... ilmetropolitano.it Assaltò a capo di un commando una famiglia di connazionali: latitante in carcereIl 24 aprile alla Stanga di Padova gli investigatori della Squadra Mobile hanno messo le manette ai polsi ad un cinese di 46 anni accusato di aver fatto parte di un gruppo criminale che ha colpito a B ... padovaoggi.it Padova c’è!! Pronti alla partenza della Masterclass 2026 “Dal canto spinto al canto libero” - facebook.com facebook Nel quartiere Mortise i volontari di Mondo Libero dalla Droga hanno incontrato residenti e commercianti distribuendo materiale informativo. #Veneto #Padova #Cronaca #Cultura x.com