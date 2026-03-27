L’Italia si prepara a concludere marzo con condizioni meteorologiche stabili, mentre si intensificano le discussioni sui recenti sviluppi legali legati a figure pubbliche. Nel frattempo, si susseguono notizie riguardanti dichiarazioni di ex politici e indiscrezioni su eventi di cronaca che hanno fatto discutere nel corso della settimana. I lettori trovano spazio anche per aggiornamenti su personaggi del mondo dello spettacolo e curiosità di gossip da approfondire nel weekend.

Care lettrici e cari lettori, bentrovati! Anche marzo è giunto al termine e nonostante l’Italia sia al centro di un anticiclone artico c’è chi ha già chi ha abbandonato sciarpe e cappotti pesanti e gira con la giacca di pelle. Che temerari! L’aria è frizzantina anche nel mondo del nostro showbiz, con tanto di malumori proclamati in prima serata da uno dei volti storici della Rai. E dunque, senza indugi, ecco qua “Fatti loro” la nostra rubrica settimanale ad alto tasso di gossip. Senza fine, Il cielo in una stanza, Una lunga storia d'amore, La gatta, Ti lascio una canzone e la lista potrebbe continuare ancora per molto. Sono solo alcune delle poesie in musica che Gino Paoli ci ha donato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'addio a Gino Paoli, Lodigiani che parla di De Martino e gli altri gossip da leggere nel weekend

Articoli correlati

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekendCare lettrici e cari lettori, bentrovati! La primavera è alle porte e, mentre il Festival di Sanremo si è appena concluso con la vittoria di Sal Da...

La morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekendCare lettrici e cari lettori, ben ritrovati! Il 2026 è iniziato solo da pochi giorni, ma gennaio, come ogni anno, sembra non voler finire mai.

Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli

Temi più discussi: Passioni e mal di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore; Addio a Gino Paoli, il cantautore dell'anima: la storia d'amore infinita con la musica (e non solo); Addio Gino Paoli, padre di tutti i cantautori: ha raccontato l'amore e la fragilità. Le sue canzoni più belle; Tg1 - Addio a Gino Paoli, l'Amore senza fine con Ornella Vanoni - Video.

Addio a Gino Paoli, tutte le donne della sua vita: da Stefania Sandrelli a Ornella VanoniGino Paoli è morto a 91 anni, ricordiamo tutte le donne della sua vita, da Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni ... notizie.it

Gino Paoli, la scelta inattesa sul funerale e l'addio da brividi della figlia Amanda Sandrelli: cosa ha dettoDue semplici parole e una dolce foto in bianco e nero: così Amanda ha voluto salutare papà Gino, del quale giovedì 26 marzo verranno celebrati i funerali. libero.it

Le ultime volontà di Gino Paoli, le ceneri nel suo amato mare ecco una immagine della sua amata casa di Boccadasse https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/le-ultime-volonta-di-gino-paoli-il-funerale-in-forma-privata-le-ceneri-nel-ma - facebook.com facebook

Gino Paoli, la tua musica vivrà per sempre nei nostri cuori. Il cielo in una stanza — una canzone che non smetterà mai di toccare l’anima. #ginopaoli #ilcieloinunastanza #musicaeterna #tributo #italianmusic x.com