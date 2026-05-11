A Vienna comincia lo show di Eurovision Song Contest 2026 | ecco gli artisti in gara e Sal Da Vinci sul tappeto turchese Il video su Amicait
A Vienna si è aperta ufficialmente la 71ª edizione dell'Eurovision Song Contest, con gli artisti in gara che sono saliti sul tappeto turchese durante la cerimonia di apertura. La città ha accolto migliaia di fan provenienti da diversi paesi, che hanno partecipato agli eventi e ascoltato le esibizioni prima della finale prevista per il fine settimana. Tra le presenze c’era anche Sal Da Vinci, sul tappeto durante la manifestazione.
(askanews) – Le star della musica internazionale hanno calcato il tappeto turchese per la cerimonia di apertura dell’ Eurovision a Vienna, con migliaia di fan accorsi nella capitale austriaca per eventi e musica in vista della finale del concorso canoro del prossimo fine settimana. Si apre benvenuto ai concorrenti l’ Eurovision Song Contest 2026 e con un’esibizione musicale del vincitore dell’anno scorso, l’austriaco JJ. In gara tra i favoriti anche l’italiano Sal Da Vinci. GUARDA LE FOTO Una Nessuna Centomila, Paul McCartney & Ringo Starr, il nuovo singolo di Arisa e altre news musicali della settimana. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Eurovision al via a Vienna con Sal Da Vinci e tutti gli artisti sul Tourquoise carpet Amica.🔗 Leggi su Amica.it
All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026
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