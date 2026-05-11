A Vienna comincia lo show di Eurovision Song Contest 2026 | ecco gli artisti in gara e Sal Da Vinci sul tappeto turchese Il video su Amicait

A Vienna si è aperta ufficialmente la 71ª edizione dell'Eurovision Song Contest, con gli artisti in gara che sono saliti sul tappeto turchese durante la cerimonia di apertura. La città ha accolto migliaia di fan provenienti da diversi paesi, che hanno partecipato agli eventi e ascoltato le esibizioni prima della finale prevista per il fine settimana. Tra le presenze c’era anche Sal Da Vinci, sul tappeto durante la manifestazione.

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