La fortuna bacia il Casentino Vinti 54mila euro al Lotto | Di sicuro è uno del paese

Un residente di Castel San Niccolò, nel Casentino, ha vinto 54 mila euro al Lotto. La vincita riguarda un giocatore locale che ha conquistato questa somma, considerata significativa, con una giocata effettuata nel suo paese. La notizia si diffonde tra la comunità, che si interroga su chi possa aver ottenuto il premio. La vincita è stata confermata e il denaro sarà presto ritirato.

Vincita da oltre 50mila euro al Lotto a Castel San Niccolò. Un abitante del piccolo borgo casentinese ha intascato un premio da 54.347 euro grazie ad una Cinquina Simobolotto. La vincita è stata nel concorso di martedì e la giocata è stata fatta al punto vendita in piazza Matteotti, nel cuore del paese, gestito da Riccardo Lanini. La notizia ha fatto subito il giro del borgo ed è scattata subito la "caccia" al fortunato giocatore, che tuttavia è rimasto nell’anonimato godendosi la sua bella vincita. "Non mi ricordo proprio chi abbia fatto la giocata - dice Riccardo Lanini il gestore della ricevitoria - in paese molti giocano al Lotto ed è davvero impossibile ricordare chi abbia vinto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fortuna bacia il Casentino. Vinti 54mila euro al Lotto: "Di sicuro è uno del paese" Leggi anche: La fortuna bacia il casertano: vinti 22.138 euro al Lotto Leggi anche: La dea bendata bacia la Brianza: vinti 54mila euro