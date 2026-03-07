Nasce la vita ad alta quota Un nido di cicogna bianca su un traliccio elettrico

Una coppia di cicogne bianche ha costruito un nido su un traliccio elettrico ai margini del Padule di Fucecchio, a Stabbia. Questa è la prima volta che si osserva una cicogna bianca posarsi su una struttura di questo tipo nella zona. Il nido si trova a una quota elevata e rappresenta un esempio di presenza di questa specie in un ambiente umido e aperto.

A Stabbia, ai margini del Padule di Fucecchio, una coppia di cicogne bianche stava facendo il nido su un traliccio elettrico di media tensione. E gli operai del gruppo Enel, nelle scorse ore, sono intervenuti per tutelare l’incolumità degli animali, facendo sì che potessero rimanervi in sicurezza senza arrecare danni alla linea. Un intervento effettuato E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con la consulenza naturalistica di Enrico Zarri di Lega Italiana Protezione Uccelli. Si tratta di una specie che è tornata a nidificare in Toscana da poco più di un ventennio, dopo decenni di assenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce la vita ad alta quota . Un nido di cicogna bianca su un traliccio elettrico Cicogna bianca in Toscana: nido sui tralicci, Enel mette in sicurezza gli animali nel Padule di FucecchioCERRETO GUIDI (FIRENZE) – E- Distribuzione, società del Gruppo Enel, ha effettuato un intervento di messa in sicurezza del nuovo nido costruito da... Nuovo nido di cicogna bianca nel Padule di Fucecchio. Enel lo mette in sicurezza \ FOTOL’intervento riguardato un nido costruito da una coppia di cicogne nel 2025 su un traliccio della linea elettrica di media tensione Un nuovo nido di... Una selezione di notizie su Nasce la vita ad alta quota Un nido di.... Discussioni sull' argomento Nasce la vita ad alta quota . Un nido di cicogna bianca su un traliccio elettrico; Trame di Vita: raccontare per non fermarsi Giovedì 26 febbraio ore 17,30 in Sala Consiliare; Dopo un secolo di vita, alla Stamperia Braille di Firenze nasce La fabbrica dell’uguaglianza; Macerie. Ciò che resta, ciò che nasce. Volgiamo lo sguardo dove nasce la vitaIn quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». avvenire.it Come nasce la featuring di Boy George Ce lo spiega direttamente Senhit. - facebook.com facebook Nasce ad Ancona 'Hospitality suite', nuova produzione di Marche Teatro. Commedia di Rueff con la regia di Francesco Scianna sarà allo Sperimentale il 28 marzo #ANSA x.com