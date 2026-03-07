Basket | Fondazione Libertas Livorno cambio al vertice dopo l' addio di Inghillesi | Luca Colò è il nuovo presidente

La Fondazione Libertas Livorno 1947 ha annunciato il nuovo presidente, Luca Colò, in seguito alle dimissioni di Yann Inghillesi. Nel frattempo, la squadra di basket ha ottenuto una vittoria importante nel campionato di serie A2 contro la Fortitudo, mostrando segnali di miglioramento. La riorganizzazione del vertice avviene in un momento di cambiamenti sia nella gestione che sul campo.

La nomina n continuità con l'operato della Fondazione, Morelli eletto vicepresidnte: "Ogni componente è fondamentale per il futuro della Libertas" Momenti cruciali per il futuro del mondo Libertas. Mentre la prima squadra è tornata a vincere e convincere nel match di anticipo di serie A2 contro la Fortitudo, la Fondazione Libertas Livorno 1947 si è mossa ristrutturando l'assetto dopo il passo indietro dell'ex presidente Yann Inghillesi. Venerdì 6 marzo scorso, infatti, si sono tenuti il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo della Fondazione con la nomina di Luca Colò a nuovo presidente e di Gianfranco Morelli, anima societaria delle iniziative volte allo sviluppo degli sport inclusivi, scelto quale vice.

